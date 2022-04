Elezioni a Palermo: La Russa: Varchi in pista ma anche Lagalla. La Lega: pronti a trattare

«Se a Palermo candidiamo Carolina Varchi? Lei è in pista ma c’è anche Lagalla, che è un civico di centrodestra». A dirlo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il cofondatore di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Senato Ignazio La Russa.

Alla domanda se è vero che FdI non vuole appoggiare Francesco Cascio di FI. sostenuto anche dalla Lega, La Russa ha detto: “No, non è vero che non vogliamo appoggiarlo. Vogliamo che il centrodestra sia unito alle amministrative».

«Per la Lega l’unità del centrodestra è un valore importante, in Italia e in Europa: un incontro si può fare anche domani per superare divisioni che aiutano la sinistra», fanno sapere fonti della Lega sottolineando la volontà di trovare un punto di intesa sulle candidature.

