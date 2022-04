A Piana degli Albanesi torna la manifestazione per la strage di Portella della Ginestra

Per il 75/mo anniversario della strage di Portella della Ginestra, il Primo maggio, si torna a manifestare, dopo due anni di assenza, nel pianoro dove furono trucidate 11 persone e altre 27 rimasero ferite. La Cgil Palermo ha diffuso un appello per un Primo maggio per il lavoro e la pace «che sta riscontrando - spiega il sindacato - numerose adesioni».

Previsto il corteo dalla casa del Popolo di Piana degli Albanesi e il comizio al memoriale che ricorda la strage, con l’intervento del segretario generale della Cgil Palermo Mario Ridulfo e le conclusioni del segretario generale della Flai Cgil nazionale Giovanni Mininni.

«Il fatto nuovo non è solo che si torna a manifestare dopo due anni di pandemia, ma che, come ad Assisi, anche il nostro Primo maggio sarà caratterizzata dai temi del lavoro e della pace, contro tutti i fascismi e tutti i razzismi», dice Ridulfo, il quale ricorda che l’appello promosso dalla Cgil «è stato accolto dal mondo dell’impegno civile e sociale, dall’associazionismo diffuso ma anche istituzionale, con capofila l’Anci Sicilia, dall’associazionismo sia laico che religioso, come testimonia la presenza delle due arcidiocesi di Palermo e di Monreale».

© Riproduzione riservata