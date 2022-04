Palermo, Miccichè punta su Cascio: «Forza Italia lo candida a sindaco, il centrodestra si compatti»

«Forza Italia candida Francesco Cascio alle prossime amministrative di Palermo». Così in una nota il coordinatore regionale del partito in Sicilia, Gianfranco Miccichè. «Il mio auspicio - aggiunge Miccichè - è che su questo nome, storico e autorevole del centrodestra, la coalizione possa trovare l’unità sperata». «Il fatto di essere garbati e attendisti in questa occasione è stato visto come un segnale di debolezza. A questo punto però era giusto uscire e ovviamente sperare, cosa che farò fin da subito, di aggregare su questa candidatura quanto più possibile, di aprirla alle altre forze politiche, alla società civile, per aver una base di partenza quanto più ampia possibile», dice Cascio. «Non credo che il ritardo nel presentare la mia candidatura sia stato dovuto a una mancanza di volontà da parte di Forza Italia - ha proseguito il medico ed ex presidente dell’Ars - c’è stato il tentativo di capire se si potesse comporre un quadro con un pò più di sintesi. Il nostro essere attendisti, invece, è stato evidentemente visto come un segnale di debolezza. E a questo punto era utile e opportuno far capire che Forza Italia ha una candidatura che parte con un’ottima base di partenza».

Al momento sono cinque i candidati del centrodestra in corsa per la poltrona dell'uscente Orlando. Oltre a Cascio ci sono Roberto Lagalla (Udc), Totò Lentini (Mpa), che ha presentatato la sua candidatura ieri, Francesco Scoma (Lega) e Carolina Varchi (Fratelli d'Italia).

Intanto Marcello Dell’Utri spinge per Roberto Lagalla a sindaco di Palermo e sul bis di Nello Musumeci alla Regione. «Marcello giustamente dice la sua opinione ma non è che conosca benissimo le dinamiche siciliane. Su Palermo ho espresso la convinzione che Francesco Cascio sia il miglior candidato», ribatte Miccichè, ribadendo che «sulla Regione siciliana ho la certezza che con Musumeci ci suicidiamo». E precisa: «Dell’Utri nel 61-0 non c’era. C’ero io. Ma avendo imparato moltissime cose da lui, soprattutto sul marketing, possiamo dire che in parte quella vittoria fu anche merito suo»

