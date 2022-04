Sindaco di Palermo, Lentini: «Non ritiro la candidatura, nemmeno se me lo chiedesse Lombardo»

«Non accetto diktat dai partiti né dalle segreterie romane, non faccio passi indietro, nemmeno se me lo chiedesse Raffaele Lombardo che tratterà con i partiti solo per le elezioni regionali. Alle amministrative di Palermo il tempo ormai è scaduto, io vado dritto».

Lo dice il deputato regionale Totò Lentini, candidato a sindaco a Palermo per gli autonomisti-Mna, inaugurando il suo comitato elettorale a Palermo. «Circa tre mesi fa avevo chiesto le primarie e nessuno mi ha ascoltato - afferma - non mi hanno neppure risposto quindi andremo avanti fino al 12 giugno. Sarò il sindaco del popolo perché questa mia candidatura nasce dalla base, dai cittadini stanchi di cinque anni di amministrazione Orlando che ha lasciato soltanto macerie». L’apertura ufficiale della campagna elettorale è in programma il 14 aprile: sarà presentata la candidatura alla città sostenuta dalle liste «Alleanza per Palermo» e «Palermo città europea».

