Elezioni ad Altofonte, il Partito Socialista sosterrà Di Matteo candidato sindaco

Si amplia la coalizione a sostegno della candidatura a sindaco di Altofonte di Gabriele Di Matteo. Si aggiunge ufficialmente anche il Partito Socialista. Il candidato dell’area moderata sarà così appoggiato da 5 gruppi: Democrazia Cristiana Nuova, Altofonte Futura, Prima Altofonte, ex Parco delle Idee (confluito nella DC Nuova) e Partito Socialista.

“I socialisti di Altofonte saranno impegnati attivamente a sostegno della candidatura di Di Matteo per le comunali del 12 giugno 2022 insieme a tutta la coalizione “CambiAMO Altofonte”, fa sapere una nota diramata dal PSI di Altofonte, rappresentato e coordinato dall’Architetto Angela Busellini (da sempre socialista, già assessore e vice sindaco).

Il Partito, che vede ancora al suo seguito diversi iscritti e simpatizzanti, ha deciso dunque di scendere in campo rafforzando ulteriormente una candidatura che sembra avere ancora di più le carte in regola per giocarsi la vittoria finale.

La decisione, assunta dopo un ampio confronto interno, è stata comunicata durante un incontro molto cordiale e costruttivo, fra il candidato sindaco (Gabriele Di Matteo) e la referente del partito (Angela Busellini); un incontro durante il quale sono stati affrontati i temi più importanti che riguardano il futuro del paese. Di Matteo ha espresso “un ringraziamento personale ad Angela Busellini, persona di rara esperienza politica e amministrativa e grande soddisfazione per l’impegno del partito dei socialisti altofontini in favore della coalizione”.

L’appuntamento con i cittadini, per la presentazione del candidato sindaco e della coalizione è già stato fissato per domenica 10 aprile alle ore 17:30, presso l’ex Collegio di Maria (via Collegio).

Intanto in questi giorni proseguono ad Altofonte le presentazioni dei candidati al Consiglio Comunale nella lista “Di Matteo sindaco. CambiAmo Altofonte”. Giovedì scorso, a Poggio San Francesco, è avvenuta quella di Paolo Milazzo appartenente al gruppo politico ex “Parco delle Idee”, confluito nella DC Nuova. All’incontro hanno partecipato i grandi elettori e si è discusso del programma elettorale in vista delle Amministrative che si svolgeranno il prossimo 12 giugno. Tante le tematiche affrontate, dalla situazione delle strade alla carenza di illuminazione, e tra queste, essendo Milazzo ex presidente della squadra di calcio di Altofonte, anche quella relativa all’impianto sportivo che attualmente è abbandonato.

