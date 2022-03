Pnrr, a Monreale finanziati progetti per dieci milioni di euro

Dieci milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza arriveranno a Monreale che ha presentato 5 progetti per la città. A darne comunicazione il sindaco Alberto Arcidiacono, nel corso di una conferenza stampa con gli assessori comunali e il segretario generale Francesco Fragale . L’importante traguardo così come ha detto il primo cittadino è stato raggiunto grazie alla collaborazione di tutta la squadra dei gruppi consiliari di maggioranza , del presidente del consiglio comunale Marco Intravaia e soprattutto grazie alla grande professionalità e l’impegno che andato oltre la normalità di una squadra di tecnici e funzionari della Sezione Lavori Pubblici, che hanno lavorato senza sosta per raggiungere questo grande risultato che cambierà il volto della città di Monreale. “E’ un momento davvero importante – ha ribadito il primo cittadino, il merito va soprattutto alla grande condivisione da parte di tutti che ci hanno veramente creduto, dai dipendenti comunali a tutte le forze politiche che hanno a cuore il futuro di Monreale. A presentare i singoli progetti, è intervenuto l’assessore ai Servizi a Rete Geppino Pupella che in ordine ha presentato con grande orgoglio tutti i progetti che vanno dalla rifunzionalizzazione del Palazzo comunale dove è prevista l’Aula consiliare, sale lettura per attività socio-culturali e ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche (4 milioni e 600 mila euro), Pavimentazione in basolato della via Roma, Piazzetta Vaglica, e via Agonizzanti (1 milione e 100 mila euro), riqualificazione Impianti sportivi, campi Ranteria che verranno riconvertiti in campi da Padel (1 milione 150 mila euro), riqualificazione Antivilla Comunale 624 mila euro), ed, infine, Impianto mobile di risalita dal parcheggio comunale alla via Torres.

