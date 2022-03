Elezioni a Palermo, venti di burrasca nel centrodestra: Greco si defila

Mentre a Roma (nemmeno) si discute, il centrodestra palermitano perde qualche pezzo pregiato. La melina estenuante di questi giorni e i nomi di possibili papabili finiti nel frullatore mediatico portano un professionista di fama, come Francesco Greco, a fare sapere che lui «ritira ogni eventuale disponibilità» a essere il candidato a sindaco, sebbene dall’ufficiosità nessuno dei big è passato ufficialmente a chiedergli un impegno diretto. Ma il nome di Greco, ormai, era dato fra i più probabili, in un quadro in cui si doveva andare a scegliere un profilo non immediatamente identificabile con un partito. Le sue parole tradiscono il disappunto per il modo con cui si sta facendo di Palermo una specie di campo da gioco per gestire altre questioni politiche.(...) Nel campo del centrodestra c’è molta confusione e ora serpeggia anche un po’ di nervosismo condito da irritazione. Come quella che si percepisce dentro Fratelli d’Italia rispetto alle parole di Roberto Lagalla. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giancarlo Macaluso

