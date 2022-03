Palermo, Ferrandelli ci riprova e si candida a sindaco: Calenda e Bonino puntano su di lui

Fabrizio Ferrandelli scende di nuovo in campo. Il presidente dell’Assemblea di +Europa correrà per la poltrona di sindaco di Palermo e a sostenerlo, oltre al suo partito sarà anche Azione di Carlo Calenda. Proprio nel corso della conferenza stampa organizzata da quest'ultimo a Palermo, è stata ufficializzata la candidatura di Ferrandelli, attuale consigliere comunale di Sala delle Lapidi e oggi all’opposizione.

Azione e + Europa (presidente Emma Bonino), hanno dunque deciso di puntare le loro carte su di lui, sperando poi di allargare la coalizione alle forze antipopuliste e antisovraniste, perimetro che oltre alla Lega esclude automaticamente anche M5s, peraltro sempre più legato al Pd anche per le amministrative di Palermo.

"Per me è ancora una passione" ha commentato Ferrandelli che già due volte ha tentato la corsa alla poltrona di primo cittadino di Palermo.

"È indegno che una città dell'importanza di Palermo a due mesi dalle elezioni non abbia un candidato in campo - ha detto Calenda - Ferrandelli è in campo, con una candidatura sostenuta da un programma serio e corposo". E adesso proverà a rendere corposa anche la coalizione, ma non mancano i veti: "Cuffaro, Miccichè e compagnia non fanno parte del nostro perimetro - ha aggiunto Calenda - non è aperto al M5s , che è una sciagura come abbiamo visto a Roma con la Raggi. Agli amici del Pd dico abbandonate l'abbraccio ai 5stelle e venite con noi. Lo dico anche all'area moderata di centrodestra. Sono convinto che della città di Palermo non frega nulla e la utilizzino per la partita elettorale alla Regione".

© Riproduzione riservata