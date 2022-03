Il voto a Palermo: Pd, M5S e Sinistra ecologista puntano su Miceli sindaco

Il centrosinistra muove le carte. E individua un nome su cui tutti potrebbero convergere. Pd, M5S e Sinistra ecologista hanno identificato in Franco Miceli il profilo giusto su cui addensare consensi e programmare un ventaglio di proposte da offrire agli elettori. A poco più di cento giorni dall’apertura delle urne, arriva sul piatto il primo vero profilo per il centrosinistra che vuole tirarsi fuori dalle sabbie mobili dell’indecisione (anche se in verità il problema è stato sempre tutto interno ai dem). E per farlo è stato necessario fare un passo indietro sui nomi marcatamente espressione dei partiti. E alla fine individuare l’ex presidente dell’ordine degli Architetti di Palermo (attuale presidente nazionale degli architetti) che – stando alle indiscrezioni – mette tutti d’accordo. Sul Giornale di Sicilia in edicola un servizio di Giancarlo Macaluso

© Riproduzione riservata