Verso le Regionali, c'è l'appoggio di Renzi alla candidatura di Miccichè

Il ticket è pronto: Micciché per Palazzo d’Orleans e Faraone per Palazzo delle Aquile. Ieri il luogotenente di Renzi in Sicilia, Davide Faraone, ha lanciato una cima a Gianfranco Micciché come candidato alla Presidenza della Regione. «Sta dimostrando di avere coraggio. È tempo di passare dalle chiacchiere ai fatti: chi parla di campo largo e di “modello Draghi” deve avere gli attributi per attuarli. Gianfranco sta dimostrando di averli. Altri dovrebbero fare altrettanto anziché stare sempre sotto traccia. Palermo prima e la Sicilia dopo possono rappresentare un ottimo inizio», spiega Faraone.

C’è dunque il sì di Renzi e di Italia Viva al percorso di Micciché. Ma l’attuale presidente dell’Ars si era sbilanciato nei mesi scorsi a favore di Lagalla candidato sindaco a Palermo. E alla poltrona più importante di Palazzo delle Aquile si è candidato proprio Faraone. Ci sarà dunque da vedere come evolveranno le trattative per arrivare a un accordo complessivo.

Sottotraccia emerge anche la nuova Dc di Totò Cuffaro e il progetto del «grande Centro». «Per me il leader naturale di quest’area è Matteo Renzi», ha detto l’ex presidente della Regione Siciliana in una intervista a Il Mattino, «lo stiamo coinvolgendo, sento spesso i suoi emissari sull’isola come Davide Faraone. L’ex premier ha fatto ormai una chiara scelta di centro e sono i nostri interlocutori privilegiati». Secondo Cuffaro, infine, «c’è la possibilità di aggregare altri partiti moderati come Forza Italia, con Miccichè qui in Sicilia - conclude - le interlocuzioni ci sono da sempre, lavoriamo assieme».

Ma intanto l’avanzata di Miccichè trova resistenze proprio nel suo partito. «Fermati, evitiamo il 2012...», dice in un’intervista a Repubblica Renato Schifani, ex presidente del Senato. Cosa accadde nel 2012? «Gianfranco creò la spaccatura che ci portò a Crocetta. Allora ero presidente del Senato e quindi avevo scarsa agibilità politica. Ora farò di tutto per evitarlo. Ricordo tutti quegli eventi», risponde Schifani. «Gianfranco sottrasse una costola al Pdl e creò Grande Sud. Berlusconi mi disse che Gianfranco chiedeva la presidenza della Regione. Provammo in tutti i modi a fermarlo». Si candidò. «Pure Berlusconi provò a stopparlo». Niente da fare. «Gianfranco, pur riconoscendo i miei sforzi di mediazione, preso dall’ira - svela Schifani - mi mandò un sms: "Non mi avete voluto, vi farò perdere"».

