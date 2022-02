Palermo, troppi straordinari nel Comune in deficit e con le tasse raddoppiate

Impiegati che svolgono lavoro straordinario senza autorizzazione preventiva, sforamento dei limiti economici previsti dal contratto nazionale di lavoro, mancato ricorso agli strumenti alternativi per il raggiungimento degli obiettivi. Tutti motivi che hanno portato a un perentorio stop al sistema che sembra imperversare in alcuni uffici. Anche perché si minacciano conseguenze gravi, anche dal punto di vista della responsabilità erariale. «Si configura un debito fuori bilancio e la conseguente responsabilità per danno erariale gravante su dirigenti e dipendenti», parola di direttore generale, Antonio Le Donne, che mette nero su bianco l'asperrima reprimenda indirizzata a tutti i capi area e ai vertici dell'amministrazione di Palermo.

La questione è molto semplice. Il contratto e le leggi fissano alcune regole precise sullo straordinario: deve essere concesso dal dirigente di riferimento e, soprattutto, deve essere contenuto all'interno di un fondo che in questo momento a Palazzo delle Aquile è di 380 mila euro. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giancarlo Macaluso

