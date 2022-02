Giovani Dem a Palermo, eletti il nuovo segretario provinciale e l'Assemblea

I Giovani Democratici di Palermo hanno scelto la nuova classe dirigente. Alla presenza di una delegazione del Partito Democratico e di rappresentanti di associazioni giovanili, universitarie e territoriali, è stato eletto all’unanimità il nuovo segretario provinciale Manfredi Germanà.

Ma ecco la nuova squadra di Segreteria Provinciale: Chiara Puccio è responsabile organizzazione con delega al Tesseramento, incarico fondamentale per la ripartenza della Federazione e per la sua presenza territoriale; ai vice segretari Manfredi Puccio e Marta Sabatino sono andate rispettivamente le deleghe alla Tesoreria e alle Attività dei Circoli; Edoardo Martorana è stato designato coordinatore di Segreteria; Gaetano Russo responsabile Aree interne e Infrastrutture; Gloria Di Miceli responsabile Pari Opportunità.

L’Assemblea Provinciale ha contestualmente eletto Elia Baglio alla Presidenza, confermando così la linea della nuova Federazione provinciale dei Giovani Democratici.

L'elezione della nuova classe dirigente è arrivata nel corso dell’Assemblea Congressuale dei Giovani Democratici della Federazione di Palermo che si è riunita in modalità telematica e che è stata preceduta da un’Agorà sul tema “Università, Salute e Pnrr: Universitari e Giovani Amministratori a confronto”. Tra i temi discussi durante i lavori l'importanza di Palermo come città universitaria e il ruolo dei giovani e dell’associazionismo nella società civile per la lotta al Covid-19.

“È stata una giornata ricca di contenuti e dalla grande partecipazione attiva che ha consegnato alla Provincia di Palermo un’organizzazione giovanile carica di linfa e stimoli per la rigenerazione del Partito Democratico”, afferma il neosegretario Manfredi Germanà. “Uno dei principali obiettivi è riuscire a catalizzare le realtà politiche giovanili di centrosinistra che insistono sul nostro territorio, affinché l'organizzazione sia portavoce di ideali, idee e proposte su cui edificare un futuro concreto per la classe generazionale che rappresentiamo”.

"L'elezione della nuova Segreteria provinciale e dell'Assemblea dei Giovani Democratici di Palermo è una buona notizia per il Partito Democratico che sta così ponendo le radici per la futura classe dirigente - commenta il deputato siciliano del Pd Carmelo Miceli -. L'apporto dei più giovani è ciò di cui abbiamo bisogno per cogliere le nuove esigenze e comprendere i mutamenti della società di oggi. La loro linfa vitale e la loro carica daranno una marcia in più all'azione del partito. Al segretario Manfredi Germanà, alla sua segreteria, al presidente dell’Assemblea Elia Baglio e a tutti gli eletti un grande augurio di buon lavoro".

