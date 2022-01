Marco Betta è il nuovo sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo: "Ora la nuova stagione"

Marco Betta è il nuovo sovrintendente del Teatro Massimo: il ministro Dario Franceschini lo ha nominato oggi. Il nome del compositore era già stato votato all'unanimità dal Consiglio di Indirizzo del teatro presieduto dal sindaco Leoluca Orlando e proposto al ministro che, oggi, ha confermato la nomina. Betta sostituisce Francesco Giambrone, chiamato a dirigere l'Opera di Roma. Pochi giorni fa alcuni dubbi sulla nomina di Betta erano stati sollevati dal tenore Pietro Ballo, responsabile Cultura e Spettacolo della Lega, che aveva polemizzato sui requisiti manageriali di Marco Betta e le procedure di nomina. Per Marco Betta si è trattato di un ritorno visto che il compositore era stato tra gli artefici della riapertura del Massimo nel 1997 dopo 23 anni di chiusura.

“Sono onorato di lavorare al servizio di un teatro bellissimo, luogo simbolo, custode e promotore dei valori più profondi dell’identità culturale e artistica del nostro Paese - ha detto -. Cercherò di continuare i cammini intrapresi, i percorsi del teatro sociale, le sperimentazioni e le osservazioni del sentimento artistico della contemporaneità. Siamo in cammino, ci attende l’inaugurazione della nuova stagione con Les Vêpres Siciliennes “ di Giuseppe Verdi, capolavoro riletto e interpretato profondamente da Omer Meir Wellber e da Emma Dante ascoltando la voce del nostro tempo”.

Chi è Marco Betta

Ennese di 57 anni, compositore di musica sinfonica e da camera, ma autore anche di colonne sonore per alcuni film di Roberto Andò e di lavori per il teatro, Betta ha studiato composizione al conservatorio di Palermo sotto la guida di Eliodoro Sollima.

Risale al 1982 il suo debutto con la partecipazione al Festival Spaziomusica di Cagliari. Nel 1994, a soli 30 anni, fu scelto come direttore artistico del Teatro Massimo di Palermo, contribuendo al progetto per la riapertura del 12 maggio 1997. Lasciò l'incarico nel 2002 per poi essere richiamato lo scorso anno da Giambrone dopo il suo ritorno alla guida del teatro.

