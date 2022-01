Palermo, il Teatro Massimo ha scelto il successore di Giambrone: Betta nuovo sovrintendente

Marco Betta è il nuovo sovrintendente del teatro Massimo di Palermo. La nomina arriva dopo l'addio di Francesco Giambrone che ha preso il posto di Carlo Fuortes al Teatro dell'Opera di Roma.

Al Massimo si punta dunque sulla continuità visto che la scelta è ricaduta sul direttore artistico del Teatro, Marco Betta, compositore che ha messo le radici in piazza Verdi dal giorno della riapertura del 1997.

Il consiglio di indirizzo del Teatro Massimo ha votato all'unanimità e ha assegnato al sovrintendente uscente Francesco Giambrone la medaglia ufficiale della città "con gratitudine e ammirazione". La nomina sarà ora ratificata dal ministro della Cultura Dario Franceschini.

Chi è Marco Betta

Ennese di 57 anni, compositore di musica sinfonica e da camera, ma autore anche di colonne sonore per alcuni film di Roberto Andò e di lavori per il teatro, Betta ha studiato composizione al conservatorio di Palermo sotto la guida di Eliodoro Sollima.

Risale al 1982 il suo debutto con la partecipazione al Festival Spaziomusica di Cagliari. Nel 1994, a soli 30 anni, fu scelto come direttore artistico del Teatro Massimo di Palermo, contribuendo al progetto per la riapertura del 12 maggio 1997. Lasciò l'incarico nel 2002 per poi essere richiamato lo scorso anno da Giambrone dopo il suo ritorno alla guida del teatro.

