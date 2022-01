Bagheria, il Consiglio approva il bilancio consolidato del Comune

Si è conclusa l'altro ieri notte, alle 4, la seduta straordinaria del Consiglio comunale in diretta streaming e video conferenza, dedicata prevalentemente all'approvazione della proposta di Bilancio Consolidato 2020, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa concernente il bilancio consolidato.

Il Consiglio ha approvato il bilancio consolidato, una variante di bilancio di previsione finanziario 2021/2023 esercizio 2021 (art. 175, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000) per contributo di cui all’art. 8 TER del disegno di legge “Conversione del Decreto Legge 21 ottobre, n.146” per l'incameramento di un contributo statale; la presa d'atto del fondo perequativo regionale per sgravare i tributi agli operatori economici attraverso la riduzione tributi locali 2020 (art.11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n.9 con cui é stato istituito il “Fondo perequativo degli Enti Locali”) e la razionalizzazione delle partecipate presentata con relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, adottato con Deliberazione C.C. n.109 del 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art.20, comma 4 del D.lgs. 19/08/2016 n.175, e revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 2, del TUSP ed una serie di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Il bilancio consolidato, approvato con 13 voti favorevoli e 11 consiglieri assenti, costituisce uno degli strumenti attraverso cui l’ente locale intende attuare e perfezionare la sua attività di controllo sugli organismi partecipati cui è istituzionalmente e normativamente deputato.

Tale documento diviene importante anche alla luce dell'evoluzione della normativa in materia di rapporto società/enti partecipati dagli enti locali, che è stata ridefinita e organicamente disciplinata dal recente D.Lgs 175/2016 – TU in materia di società a partecipazione pubblica.

“Un lungo consiglio comunale ha approvato atti importanti per la città. il bilancio consolidato che ci permetterà di sbloccare i trasferimenti e ci consentirà di continuare il piano di assunzione di nuovo personale. Una variazione di bilancio che ci consente di incamerare il contributo nazionale stanziato per aiutare i comuni siciliani per il loro disavanzo. La presa d’atto del fondo perequativo regionale per permetterci di sgravare i tributi locali (tari e in parte Imu 2020) ai nostri operatori economici. La razionalizzazione delle partecipate e altre importanti delibere.- dice l'assessore al Bilancio Daniele Vella - Non posso non ringraziare i consiglieri comunali che fino a tarda ora sono rimasti collegati e hanno votato queste proposte, gli uffici che le hanno preparate e l’ufficio di presidenza".

Ai ringraziamenti si unisce anche il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli. "Amministrare è un servizio che richiede molto impegno e assorbe tanto, ma l’amore per la Città e la passione riescono ancora a prevalere” conclude Vella.

