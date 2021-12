Bagheria chiede i fondi del Pnrr per la riqualificazione degli alloggi di via Angiò

Il Comune di Bagheria ha presentato domanda di concessione di finanziamento a valere sul fondo complementare al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per il programma «Sicuro, verde sociale». Si tratta di un progetto per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica volto al miglioramento sismico, all’efficientamento energetico e alla messa in sicurezza attraverso interventi locali di manutenzione straordinaria.

Oggetto della riqualificazione è il plesso residenziale di alloggi di via Angiò a Bagheria. Responsabili unico del progetto è il geometra Onofrio Lisuzzo, progettista l'architetto Lidia Cuffaro.

