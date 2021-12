Palermo, primo sì al piano di riequilibrio del bilancio comunale

La Giunta comunale di Palermo ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario da sottoporre al Consiglio. La delibera è stata predisposta “sulla base dei dati forniti da tutti gli uffici e predisposta dal direttore segretario generale competente per tale adempimento - viene sottolineato - . Esistono tutte le condizioni per approvare questo importante strumento finanziario utilizzando le modifiche normative e le risorse messe a disposizione dal governo nazionale in considerazione anche della crisi di sistema di tutti i comuni della Sicilia e della crisi di numerose altre città metropolitane d’Italia”. L’intenzione della Giunta è di valorizzare questo momento così impegnativo per procedere ad una profonda trasformazione dell’apparato comunale e della sua capacità di riscossione con l’obiettivo di rendere sempre più efficienti i servizi ai cittadini dotandosi delle necessarie risorse economiche. “È una straordinaria occasione utile certamente per la Palermo del futuro”, concludono gli amministratori.

