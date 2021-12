Contributi per 8 milioni di euro a 40 comuni palermitani, ecco dove arriveranno

Contributi per quasi 8 milioni di euro a 40 comuni della provincia di Palermo a rischio di spopolamento, con un indice di vulnerabilità sociale e materiale elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente. «Le risorse - spiega Giuseppe Sciarabba, presidente dell’Agenzia di sviluppo del Mezzogiorno - fanno parte del ‘Fondo di sostegno ai comuni marginalì che per gli anni 2021-2023 ripartirà 180milioni di euro a 1.187 comuni italiani, come previsto del Dpcm pubblicato in Gazzetta ufficiale. Ai 1.101 comuni del Mezzogiorno, su proposta del ministero per il Sud e la Coesione territoriale, saranno destinati oltre 171 milioni. I fondi - aggiunge - potranno essere utilizzati per l’adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali; per la concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole e infine per la concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell’immobile (massimo 5.000 euro a beneficiario)». «Il Dipartimento per le politiche di coesione provvederà all’erogazione del Fondo per il 2021. L’Agenzia per la coesione territoriale eseguirà il monitoraggio dell’effettivo utilizzo delle risorse. Se il comune non avrà attribuito il contributo ai beneficiari entro sei mesi dalla chiusura dell’annualità precedente - conclude Sciarabba - la somma sarà integralmente o parzialmente revocata».

Ecco l’elenco dei comuni beneficiari nel Palermitano e il relativo contributo: Alia 239.732,56; Alimena 221.189,22; Aliminusa 116.005,85; Baucina 123.151,85; Bisacquino 210.214,56; Blufi 129.524,34; Caccamo 186.112,58; Caltavuturo 235.014,53; Campofelice di Fitalia 111.659,00; Campofiorito 129.508,44; Camporeale 256.959,83; Castelbuono 270.197,26; Castellana Sicula 170.857,04; Castronovo di Sicilia 161.834,48; Castroreale 168.460,73; Cerda 155.120,35; Chiusa Sclafani 172.478,39; Ciminna 143.366,66; Collesano 165.045,35; Contessa Entellina 126.249,38; Corleone 200.865,18; Gangi 286.586,63; Geraci Siculo 141.507,93; Giuliana 142.891,14; Lercara Friddi 368.866,24; Mezzojuso 126.034,41; Montemaggiore Belsito 215.360,90; Petralia Soprana 167.397,95; Polizzi Generosa 250.832,20; Pollina 124.175,17; Prizzi 303.157,85; Roccamena 148.164,41; Roccapalumba 166.810,32; San Mauro Castelverde 220.269,36; Sciara 109.270,48; Sclafani Bagni 101.375,36; Scillato 85.512,67; Valledolmo 238.304,91; Vicari 157.526,89; Ventimiglia di Sicilia 129.401,78.

© Riproduzione riservata