A Palermo il concertone di Capodanno non si farà, cartelloni fai-da-te nei quartieri

Non c’è un euro, a Palermo non si festeggerà il Capodanno in piazza. Non c’è un euro, quindi addio ai bandi per gli spettacoli nei quartieri. Vero è che nei diversi quartieri della città, dal centro storico alle periferie, ci si sta organizzando e i comitati stanno allestendo mini cartelloni, ma dal Comune non potranno arrivare aiuti, soltanto una sorta di «regia» per evitare sovrapposizioni.

E anche la tanto attesa somma dalla tassa di soggiorno, non potrà essere utilizzata.

Lo spiega Simonetta Trovato in un articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola.

