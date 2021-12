Noi di Centro, nasce il partito di Mastella: Di Trapani delegato a Palermo

Di Trapani, avvocato ed ex assessore comunale, è stato indicato come delegato a Palermo per Noi di Centro, la nuova creatura politica di Clemente Mastella. Questa mattina, a Roma, infatti, si è svolta l'Assemblea Costituente. "Il partito si muove in maniera spontanea ma con passione - fa sapere Di Trapani -, e questa sarà la nostra forza".

Mastella, che è anche sindaco di Benevento, ha così battezzato il nuovo partito. "Se esiste la sinistra ed esiste la destra non capisco perchè non può esistere un luogo geometrico e sociale come il centro", ha detto dal palco del teatro Brancaccio. Per Mastella la storia della Dc è "finita", ma il Centro può arrivare ad una "quotazione del 10,12%". "Il centro, credo, esista in Italia", ha aggiunto.

"Noi dobbiamo recuperare questo spazio", ha proseguito. "L'errore storico più marchiano è stato la messa in discussione della Margherita", bisogna creare le condizioni per realizzare una "Margherita 2.0", un’alleanza al centro "necessaria per il Paese". Poi però ha lanciato un consiglio al segretario del Pd: "Do un consiglio a Letta e agli altri: fate l’Ulivo. E' l'unica esperienza politica che ha fatto governare il Paese".

