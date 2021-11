Nuovo scontro sui fondi per Palermo, botta e risposta Lega-Pd

Nuovo scontro Pd-Lega sull'emendamento "Salva Palermo": i 75 milioni di euro che dovrebbero essere destinati ad alleviare la condizione dei conti a Palazzo delle Aquile, su uno stanziamento complessivo di 150 milioni per i comuni siciliani in difficoltà. I partiti si contendono la paternità dell’iniziativa

Ieri, il capogruppo della Lega a Palermo Igor Gelarda, ha ricordato che l'emendamento "è stato chiesto con forza da Anci Sicilia, l'importo complessivo per la Sicilia è di 150 milioni, e come tale fatto proprio dal governo". Gelarda puntava il dito contro Pd, MoVimento 5 Stelle e Italia Viva: "Che vergogna vedere esponenti politici che stanno cercando di intestarsi dei meriti, nella maniera più ridicola, solo perché si avvicina la campagna elettorale. L’emendamento non è stato neanche discusso e non ha avuto alcun tipo di subemendamenti. Ed è sostenuto da tutta la maggioranza, Lega compresa. Che però, per una questione di dignità politica, si guarda bene dall’assumersi paternità che sono condivise da tutti".

Stamattina la replica di Marco Guerriero, responsabile enti locali del Pd: "Piuttosto che puntare il dito contro le uniche forze politiche che si impegnano a trovare fondi per Palermo e per la Sicilia, Igor Gelarda chieda al suo partito di fare davvero gli interessi della nostra città e della nostra Regione".

"La salvaguardia e la tutela degli Enti Locali sono un tema costante nell’agenda del Partito Democratico - continua - . Le decine di riunioni con i sindaci e gli amministratori siciliani, le nostre proposte e le trattative con il governo, partendo dalle richieste dell'Anci, hanno prodotto come risultato l'emendamento che darà una boccata d'ossigeno alla città. Quel testo, Gelarda se ne faccia una ragione, è a firma di PD e 5 Stelle, non Lega. Invece di contestarne in modo ridicolo la paternità altrui, la Lega faccia la sua parte dichiarando pubblicamente che lo sosterrà. In ballo c’è la sopravvivenza di centinaia di Comuni della nostra terra, Comuni che - conclude - non hanno alcun bisogno delle polemiche dei lacchè di Salvini”.

