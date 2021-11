Cartabia ai magistrati del tribunale di Palermo: siete un esempio virtuoso

«Palermo è un esempio virtuoso di come la giustizia, che è innanzitutto un servizio al cittadino, possa essere efficiente se accompagnata da una attenzione del ministero e dello Stato. Forse a causa della sofferenza vissuta da questa terra, e in particolare dalla magistratura, questa attenzione negli ultimi decenni c'è stata, e a Palermo ne avete fatto buon uso». Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, stamane al palazzo di giustizia di Palermo per incontrare i magistrati del distretto sull'Ufficio per il processo. «Occorrono attenzione e risorse, ma soprattutto persone illuminate come voi - ha proseguito - che sappiano utilizzare le occasioni, consapevoli che il bisogno di giustizia è inesauribile. Qui c'è stata la prova evidente nel corso degli anni di cosa possa essere una magistratura che funziona, che è stata provata, ma che può essere indicata come esempio per quel riscatto e quel rilancio che tutti chiedono».

"E' in corso una grossa ristrutturazione a livello interministeriale con la nascita del dipartimento per l'informatica e la statistica. Dobbiamo accelerare la giustizia dove ci sono tempi morti, non a scapito della qualità. Per questo stiamo irrobustendo il personale tecnico, tra statistici, informatici e altre figure fondamentali", ha continuato il ministro della Giustizia anticipando alcuni investimenti imminenti nel settore giudiziario: "Oggi siamo qui in un bel Palazzo di Giustizia che dà un’immagine solida e aperta della giustizia. Credo molto nel significato simbolico degli spazi oltre a quello funzionale ed è vero che in altri luoghi la collocazione delle Corti d’Appello nei Palazzi di Giustizia non arriva a livelli di dignità - ha riconosciuto- Le risorse sono già a disposizione del Ministero, ho sollecitato la capacità di spesa. Bisogna dare anche quel contributo alla transizione tecnologica e sostenibile che sta vivendo il paese"

