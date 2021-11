Amministrative di Palermo, la Lega lancia le primarie: pronta la proposta agli alleati

Como, Lucca e, dulcis in fundo, Palermo. Sono le tre città in cui la Lega propone ora le primarie di coalizione per individuare il candidato alle prossime amministrative. La proposta viene servita agli alleati e potrebbe essere al centro del confronto anche nel vertice del centrodestra in programma nel pomeriggio a Palermo.

L'idea era già stata avanzata tempo fa da Fratelli d'Italia, ora a sorpresa la rilancia il partito di Salvini, pronto a giocarsi la carta delle primarie se non si troverà accordo sul nome. Da Roma, fonti del Carroccio fanno trapelare questa possibilità, sottolineando che l’anno prossimo si voterà “in importanti città, dove ci potrebbero essere difficoltà per scegliere un candidato sindaco condiviso da tutto il centrodestra“. Dunque, si citano i casi di Como, Lucca o Palermo, dove le primarie potrebbero essere la strada maestra.

Si cerca un modo per ritrovare compattezza nella coalizione, dopo le recenti sconfitte e riuscire a trovare i nomi dei candidati entro l’autunno, come ha chiesto lo stesso Salvini. Il leader della Lega, peraltro, ha fugato ogni dubbio ribadendo di essere pronto alla sfida di un eventuale voto anticipato.

All'hotel Politeama, intanto, oggi siederanno i partiti di centrodestra che fanno parte dell'Assemblea regionale, ovvero Lega, Forza Italia, Udc, Mpa-autonomisti, Fratelli d'Italia e DiventeràBellissima. Non ci sarà la Dc di Totò Cuffaro, ma il segretario regionale della Lega Nino Minardo, che ha assunto il ruolo di mediatore, ha sottolineato che "non c'è alcuna preclusione o volontà di esclusione". In questo primo passaggio però non ci sarà spazio per l'ex presidente della Regione e al momento si è tagliato fuori anche il Cantiere popolare di Saverio Romano.

