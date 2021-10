"Appuntamento amoroso", polemica sul post su Facebook della direttrice della Foss

Scoppia la polemica politica dopo il post pubblicato ieri dalla direttrice artistica della Foss, Gianna Fratta, sulla propria pagina privata di Facebook, per invitare ad una diretta streaming: "Appuntamento amoroso. No perditempo. Solo veri interessati ad esperienze di gruppo eccitanti, appassionate e piene di musica. Tutto in diretta streaming".

Un messaggio che ha "sconvolto" Marianna Caronia che ha attaccato duramente la direttrice definendo le parole utilizzate dalla Fratta "di cattivo gusto, fuori luogo e, soprattutto, indicano una gran confusione tra ruoli pubblici e strumenti privati".

“Oltre a toni decisamente inappropriati per chi svolge una funzione pubblica lautamente retribuita con fondi pubblici – aggiunge la Caronia – vi è anche la gravità formale del rimando ad un canale privato per seguire la diretta streaming della Fondazione, quando quest'ultima possiede propri strumenti e canali di comunicazione. Insomma, con poche parole pubblicate su Facebook la Direttrice Fratta è riuscita a fare una pessima figura che ricade inevitabilmente sulla prestigiosa struttura culturale di cui dovrebbe invece mostrare l'eccellenza".

"Un motivo in più - conclude la deputata regionale - perché il Governo regionale, a partire dal Presidente e dall’Assessore al turismo, provvedano con estrema urgenza ad ascoltare l'appello rivolto dalla quasi totalità dei maestri d’orchestra, nominando il CdA della Fondazione e permettendo così di riprendere un normale percorso gestionale, che si spera ponga fine a certi eccessi e sbandate dell'attuale dirigenza”.

Il post della Fratta, però, nelle scorse ore non ha suscitato alcuno sgomento da parte degli utenti. Su Facebook soltanto messaggi di gratitudine all'artista per poter seguire il concerto in streaming. Un accenno alle parole "provocanti" solo da Aida Satta Flores: "Carissima Gianna Fratta sai che x me è sempre emozionante anche solo leggere le tue parole, quasi quanto vederti dirigere però oggi mi hai fatto anche sorridere x l’inizio del post (ovviamente ironico) e il finale ‘l’uccello di fuoco’ sei una ragazzaccia oltre che una donna meravigliosa. Sono fuori e farò di tutto x ascoltarvi". Un inizio del post ironico ma non per tutti.

Al momento non è stato possibile avere una replica da parte della direttrice artistica.

