Corsa ad ostacoli per riequilibrare i conti al comune di Palermo

Corsa contro il tempo per provare a mettere a posto i conti del Comune di Palermo. Ma, a dirla tutta, è una corsa anche fitta di ostacoli, non ultimo l’uragano giudiziario che ha travolto mezza amministrazione, sindaco Leoluca Orlando compreso. Il fine settimana che sta per andare in archivio è di intenso lavoro. Ieri pomeriggio, e fino a tarda sera, il primo cittadino, l’assessore al Bilancio, Sergio Marino, e il ragioniere generale del ComunePaolo Basile si sono riuniti per provare a definire un affidabile piano di riequilibrio.

