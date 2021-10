Verso il voto per le Circoscrizioni di Palermo, la carica dei presidenti

Le prossime elezioni amministrative, in primavera, non smuovono soltanto le corse alla poltrona di sindaco, ma c'è anche quella molto più affollata per il Consiglio comunale (40 posti) e per gli otto consigli di circoscrizione (88 componenti in tutto). E proprio in queste ultime, la poltrona più ambita è quella di presidente: meglio remunerata, maggiormente rappresentativa, con maggiore libertà di movimento. Ma, anche qui, conta chi ha più voti, se viene accettato dalla coalizione nella logica della suddivisione e se il rassemblement poi risulti vincente.

Già ci sono molte attività in corso, più o meno sotterranee. Si racconta che qualcuno abbia già fatto le foto per i santini, contattato l’addetto stampa da assumere, inventato lo slogan. Tutto, ovviamente, in maniera riservata ché mancano ancora mezzo anno pieno alle urne e non sono ammessi passi falsi.

Questo è una anno molto particolare, degli otto presidenti in carica solamente tre sono al primo mandato e possono aspirare al secondo.

