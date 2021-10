Guccione trionfa ad Alia: "Saranno 5 anni di grande sviluppo"

Il nuovo sindaco di Alia è Antonino Guccione. Sessantadue anni, medico chirurgo e specialista fisiatra-ortopedico, ha ottenuto il 56 per cento dei consensi. Sono 1.189 infatti le preferenze incassate, contro le 929 dell’avversario Francesco Todaro.

“Un grande risultato della compagine più giovane in assoluto della storia di Alia ha ricevuto la fiducia dei cittadini – ha detto il neo sindaco del paese -. Ora abbiamo una grande responsabilità: quella di non tradire le aspettative del popolo. Ci aspetta un lavoro intenso e faticoso. Ma siamo pronti ad entrare nel palazzo municipale per servire tutti i cittadini. Potete starne certi: sarò il sindaco degli aliesi, senza distinzione di appartenenza”.

La festa nella centralissima via Garibaldi è scoppiata alle 19,30. Centinaia di persone hanno invaso il “salotto” aliese per congratularsi con il neo eletto che promette un lavoro celere, efficace ed efficiente. “Lavorerò con spirito di dedizione col solo scopo di risolvere il più possibile i problemi quotidiani della gente. Sono convinto – prosegue il neo primo cittadino – che saranno cinque anni di grande sviluppo economico e sociale che valorizzerà il nostro paese in tutto l’hinterland”.

Impressionante il consenso incassato dal candidato al consiglio comunale e già assessore designato della lista “Per Alia insieme si può. Guccione sindaco”, Gaetano Siragusa: 392 consensi. Un dato personale mai registrato nella storia politica del paese. Quasi certamente il ventottenne imprenditore sarà nominato vice sindaco della città. “Grazie di cuore a tutti i miei sostenitori – ha detto a caldo Siragusa -. Oggi più che mai sento forte il senso di responsabilità che Alia mi ha affidato. Metteremo subito in pratica le idee e i progetti che tutto il gruppo ha condiviso in questa lunga ed appassionante campagna elettorale”.

Le preferenze

Preferenze sindaco ANTONINO GUCCIONE: 1189

Preferenze sindaco FRANCESCO TODARO: 929

Lista “Alia nel cuore Todaro sindaco”

Voti di lista:853

Barcellona Daniele Domenico 59; Bossolo Daniela 142; Centanni Concetta Letizia 83; Cocchiara Matteo 83; Fatta Rosario 144; Gattuso Calogera 191; Giunta Giuseppina 75; Inguaggiato Angela Maria 84; Iovino Dario 55; Li Fonti Antonino Lucio 102; Russo Ivan 102; Tripi Gioacchino 153.

