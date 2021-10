Palermo, cancellati 15 milioni per il cimitero di Ciaculli

La Giunta regionale ha confermato il taglio dello stanziamento di 15 milioni di euro del Fondo di sviluppo e coesione che la commissione Bilancio dell'Ars aveva destinato al progetto per la realizzazione del nuovo cimitero da realizzare a Ciaculli.

«Ci spiace leggere che il progetto del Cimitero di Ciaculli sia stato eliminato definitivamente dai fondi Fsc e che sia saltato un ulteriore finanziamento di 15 milioni per la città di Palermo. Quello che ci consola è che avendo già un finanziamento comunale in corso e non sperando nella rimodulazione della Regione, abbiamo fatto rimodulare il progetto agli uffici per realizzare a Ciaculli un cimitero con 5.000 posti di inumazioni e quasi 2000 posti per tumulazione, una cappella, un forno crematorio, un deposito e la viabilità interna al cimitero. Appena pronto il progetto definitivo faremo un appalto integrato». Lo dichiarano gli assessori alla Riqualificazione Urbana, Maria Prestigiacomo e al Bilancio, Sergio Marino.

La nota dei due esponenti della giunta Orlando è arrivata in replica alla nota della deputata regionale della Lega Marianna Caronia: «Che il Comune di Palermo, a quasi due anni dal primo stanziamento di fondi per il nuovo cimitero, non abbia ancora un progetto pronto è certamente un fatto grave. Ma se sono innegabili le responsabilità dell'amministrazione Orlando, certamente negativo è anche l'approccio burocratico della Giunta Regionale. Di fronte all'impegno formale dell'assessore Prestigiacomo ad accelerare i tempi della progettazione, il Governo Musumeci potrebbe dimostrare di saper andare oltre gli schieramenti, assegnando un finanziamento importante per risolvere una delle più gravi emergenze della città. Occorre fare tutto quanto possibile per evitare che di questa situazione facciano le spese i palermitani e le famiglie dei defunti». I conti con l'emergenza sepolture i palermitani la fanno da mesi, vista la cronica carenza di posti ai Rotoli.

© Riproduzione riservata