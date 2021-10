Cinisi, il sindaco Palazzolo ritira le dimissioni: "Confortato dalle istituzioni"

Ritira le dimissioni il sindaco di Cinisi, Giangiacomo Palazzolo, che aveva deciso di lasciare l'incarico affermando di sentirsi abbandonato da pezzi di istituzioni. I colloqui avuto con il prefetto Giuseppe Forlani e con i vertici dei carabinieri hanno fatto rientrare la crisi.

«Nei giorni precedenti la presentazione delle mie dimissioni da sindaco, seppur non scontato - afferma Palazzolo - immediato è stato l’ascolto delle istituzioni. Il signor prefetto, il comandante provinciale dell’Arma, il capitano di compagnia, hanno avuto la capacità di fare sentire al sindaco la loro vicinanza, preoccupazione e comprensione istituzionale, tanto quanto basta, ed a dire il vero anche di più, affinché possa ritenere di proseguire la sindacatura garantendo la dignità ed il prestigio di chi si occupa della cosa pubblica. Per quanto detto - aggiunge - provvederò a revocare le dimissioni di sindaco del Comune di Cinisi».

Poi Palazzolo rivolge «un saluto istituzionale al nuovo comandante della stazione carabinieri di Cinisi, insediatosi nella giornata di venerdì 3 ottobre, con la convinzione che insieme, ognuno per le proprie funzioni pubbliche, in sinergia istituzionale potremo proseguire in modo efficace e chiaro il percorso di legalità già avviato».

