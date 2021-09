Regione: rottura fra Spampinato e l'assessore Baglieri, si dimette il vice capo di gabinetto

Beppe Spampinato non è più il vice capo di gabinetto dell’assessore regionale ai Rifiuti e all’Energia, Daniela Baglieri. Le dimissioni sono arrivate dopo la rottura del rapporto di fiducia fra l’ex deputato regionale e la professoressa chiamata in giunta da Musumeci.

Spampinato, ex deputato della Margherita che aveva collaborato anche con l’ultima giunta Bianco a Catania, era entrato nello staff della Baglieri e si era occupato dei rapporti con i partiti, seguendo in particolare le vicende che riguardano la predisposizione dei bandi per i termovalorizzatori e in generale i grandi appalti nel settore dell’energia.

Daniela Baglieri non ha ancora nominato il sostituto.

