Quasi mille bare senza sepoltura al cimitero dei Rotoli di Palermo, Faraone: "Si mobiliti l'esercito"

Quasi mille bare da mesi senza una sepoltura a Palermo. Un’emergenza di cui non si intravede al momento una rapida soluzione. I feretri sono accatastati ovunque al cimitero dei Rotoli, in attesa che diventi concreta la possibilità che oltre metà delle bare trovi posto nel cimitero privato di Sant'Orsola.

Il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone, stamattina, insieme ai dirigenti del suo partito, si è recato al cimitero dei Rotoli di Palermo, prima tappa del "tour" per la città, iniziativa del partito.

«C'è un solo modo - ha detto - per rispondere all’emergenza delle 975 bare senza sepoltura da oltre un anno al cimitero dei Rotoli di Palermo ed è quella di attivare immediatamente procedure emergenziali. Per questa ragione chiediamo al ministro della Difesa Lorenzo Guerini di mobilitare l’esercito e dare degna sepoltura a queste salme in tempi rapidi nell’area di Ciaculli, già destinata a cimitero».

