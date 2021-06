Palermo, il consiglio comunale vota la sfiducia all'assessore Giusto Catania

Dal consiglio comunale di Palermo arriva la sfiducia a Giusto Catania. Sala delle Lapidi ha votato la mozione contro l’assessore alla Mobilità, anche se non avrà necessariamente conseguenze visto che secondo le norme la sfiducia può essere rivolta solo al sindaco e non agli assessori.

Il voto però non può non avere strascichi politici anche per i numeri che si porta dietro: 21 favorevoli, un astenuto e nessun contrario. La maggioranza ha lasciato l’Aula.

Giusto Catania, che non era presente alla seduta del Consiglio, per il momento resterà al suo posto avendo incassato nelle scorse ore, lui e l'intera giunta, il sostegno di Orlando. Per il sindaco dunque un altro grattacapo, ancor più se si pensa che anche dal Movimento 5 Stelle prossimo ad allearsi con Orlando, Pd e sinistra, è arrivato il no all'assessore.

"Un segnale ed un voto politico che purtroppo il Sindaco non coglierà, continuando a raccontare una città che non esiste.Un voto che, mi auguro, ci porti alla sfiducia al primo cittadino per liberare presto Palermo da questa ormai insostenibile amministrazione", dichiara Marianna Caronia dopo la sfiducia all'assessore Giusto Catania, appena votata dal Consiglio comunale.

"Sono soddisfatto del voto ampio alla mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore Giusto Catania - commenta il leader di Più Europa Fabrizio Ferrandelli -. La mozione poggia su diversi punti di criticità e di mancato rispetto istituzionale. L’assessore Catania, infatti, mostra assenza di dialogo e confronto democratico con l’organismo consiliare, glissando nei fatti la possibilità di un percorso condiviso che possa, con atti deliberativi e strumenti propri dell’organo, affrontare e risolvere definitivamente importanti problemi. La questione più recente, in ordine di tempo, riguarda la sospensione della Ztl in sfregio alla deliberazione del consiglio e delle richieste corali dei commercianti. Indicazione che l’assessore ha disatteso emanando d’imperio un suo provvedimento. Il tutto senza considerare le altre criticità bene note alla cittadinanza che riguardano l’insostenibilità del traffico cittadino da ponte Corleone passando in via Belgio, dalla Cala per arrivare alla Fiera del Mediterraneo. Un vero incubo quotidiano".

Soddisfatti del voto anche Dario Chinnici e Gianluca Inzerillo, capigruppo di Italia Viva e Iv-Sicilia Futura: "L'esito scontato e quasi unanime di un’esperienza amministrativa costellata di fallimenti", commentano. "I cittadini, quotidianamente imbottigliati nel traffico, non sentirebbero la mancanza di un assessore che ha dimostrato di non saper dialogare con la città e di piegare a logiche elettorali ogni scelta. Adesso Catania abbia un sussulto di dignità e si dimetta".

