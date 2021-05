Mafia: Antonio D'Alì ricoverato in ospedale a Palermo, slitta l'udienza

È stato ricoverato in ospedale a Palermo l’ex senatore Antonio D’Alì, imputato per concorso esterno in associazione mafiosa nell’Appello bis. La notizia è stata resa in apertura d’udienza dai giudici della Corte d’appello di Palermo, in cui era prevista l’audizione di un perito che avrebbe dovuto testimoniare su un’intercettazione.

Non era presente in aula il legale del politico trapanese. Il processo è stato rinviato dal collegio, presieduto dal giudice Antonio Napoli, al prossimo 7 giugno. AGI

© Riproduzione riservata