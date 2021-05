Svincolo del Forum a Palermo: approvata la convenzione per i lavori

Comune di Palermo e società Multi Veste Italy 4 srl hanno definito e approvato uno schema di convenzione che regolamenta le modalità di rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione, in entrata e uscita, dello svincolo del Forum e per la realizzazione delle previste opere di urbanizzazione (verde pubblico, parcheggi pubblici, viabilità).

La convenzione prevede un cronoprogramma di interventi a cura della Multi Veste che consisteranno nella realizzazione delle rampe di svincolo autostradale lato mare e relativi impianti connessi, la realizzazione del verde “Baglio S.Anna”, compreso l’accesso ai lotti interclusi, la realizzazione del parcheggio lato ferrovia (P2) con impianto di illuminazione, arredo a verde e viabilità, la manutenzione ed il ripristino della sede stradale, per una lunghezza di circa 70 metri, nonché degli impianti esistenti (illuminazione e caditoie stradali) per una lunghezza di circa 700 metri del tratto di strada di via Galeano con la relativa manutenzione della sede stradale di accesso al futuro parcheggio, lato Villabate, per una lunghezza di circa 180 metri.

"Questa convenzione - ha detto l'assessora alle Attività economiche, Cettina Martorana, che, tra l'altro ha informato dell'esito della convenzione i componenti della IV Commissione, - è l’esempio dell’importanza della collaborazione tra il mondo istituzionale e quello delle imprese: il dialogo e l'unione delle relative forze consente il raggiungimento di importanti risultati per la città e la collettività. Si tratta di un rapporto win-win: la rivalutazione del territorio costituisce un arricchimento per la città e per le imprese che la vivono. Tale rapporto unisce anche le forze politiche che, nell'interesse della città, condividono obiettivi e percorsi”.

Per Giovanni Inzerillo, presidente della IV Commissione, "la realizzazione dei lavori renderà la zona più sicura sia per il traffico veicolare che pedonale e finalmente non si vedranno più quegli antiestetici e non salubri cumuli di rifiuti. Ringraziamo l’Assessora Martorana, i Dirigenti e i Tecnici, un doveroso ringraziamento va anche all’ex Assessore Leopoldo Piampiano che insieme a tutti ha dato un notevole impulso, affinchè si raggiungesse questo risultato. La quarta Commissione vigilerà affinché queste opera vengano realizzate nei tempi previsti.”

I lavori inizieranno dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale, su proposta della Giunta e dureranno circa 15 mesi.

