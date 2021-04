Palermo zona rossa, la Lega: "Dopo la Ztl sospendere anche le strisce blu"

Dopo la Ztl, la Lega chiede al Comune di Palermo di sospendere anche le strisce blu. «Dopo la 'dimenticanza della Ztl, attivata e sospesa nel giro di poche ore dall’assessore Giusto Catania e dal sindaco Leoluca Orlando solo a seguito della nostra segnalazione, adesso tocca alle strisce blu - dichiara il consigliere comunale Igor Gelarda, capogruppo della Lega al Comune di Palermo -. Strisce a pagamento che non sono state ancora sospese, nonostante Palermo sia in zona rossa. Proprio per questo, chiediamo al Comune di sospenderle subito».

«Sarebbe un segnale di attenzione da parte del sindaco - aggiunge Gelarda - nei confronti dei cittadini palermitani che stanno subendo questa misura forte della zona rossa, l’ennesima batosta dopo più di un anno di sofferenze e di crisi economica. Capiamo che il sindaco in questo momento è molto impegnato sui giornali nello scontro dei numeri di contagiati con la Regione, ma un atto concreto verso i cittadini sarebbe molto gradito"

