Palermo, il 25 giugno sarà inaugurata la nuova stazione marittima

"La nuova stazione marittima di Palermo, interessata a lavori da 26 milioni di euro, sarà inaugurata il 25 giugno del 2021". Lo ha detto il presidente dell’Autorità portuale di Palermo, Pasqualino Monti, nel corso della presentazione del progetto "Interfaccia" sulla ristrutturazione delle vie di accesso al porto core di Palermo e le sue interazioni con l’ambiente urbano".

L’intervento, ha spiegato Monti, "modificherà totalmente la fruizione dell’area portuale con nuovi ingressi su via Crispi, verde, percorsi separati, terrazze, passerelle". Alla presentazione di questa mattina, partecipa, tra gli altri Pat Cox, coordinatore europeo del Corridoio Scan-Med e il presidente della Regione, Nello Musumeci.

Il porto di Palermo sarà interessato da un nuovo intervento che punta sulla progettazione delle nuove infrastrutture di ultimo miglio per l’accessibilità allo scalo marittimi con particolare riferimento al Molo Piave. Costo 35 milioni, per la progettazione 1.484.900 euro. Durata dei lavori 18 mesi a partire da ottobre 2021.

Come è stato spiegato oggi in sede di presentazione, i vantaggi per la comunità si tradurranno in un miglioramento in termini di minore congestione e tempi di attesa da e per il porto e di decoro urbano e qualità della vita; riduzione dei tempi di attesa all’imbarco e allo sbarco e della congestione prodotta dalle attività portuali e dalle interferenze con il traffico cittadino; riorganizzazione funzionale degli spazi. "L'azione dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale - dice il presidente Pasqualino Monti - ha dimostrato come sia possibile, anche in Sicilia, ottenere e spendere in maniera mirata i fondi europei, un puzzle di strumenti complementari a sostegno di diverse tipologie di interventi, che si legano e si fondono insieme per potenziare la rete. Niente cattedrali nel deserto, ma solo opere decise dal mercato, determinanti per creare economia reale. E per restituire il mare ai palermitani, facendo comprendere come il porto non sia una servitù bensì una risorsa".

