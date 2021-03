Palermo, Orlando: "In Fiera il 10% dei vaccini di tutta la Sicilia, sovraccarico evidente"

"In Fiera del Mediterraneo si è registrato il 10% delle vaccinazioni di tutta la Sicilia; in un solo luogo fisico. È evidente che si crei un sovraccarico. Detto questo, però, è chiaro e ho chiesto alle autorità sanitarie che bisogna mettere in campo condizioni di minor disagio". Lo ha detto stamattina il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, intervenuto in diretta su Prima Radio.

"Si potrebbe pensare - ha aggiunto - alla realizzazione di impianti nelle zone della provincia metropolitana ma questo non dipende dal sindaco, piuttosto dal fatto che il numero di vaccini, al momento, non è elevato".

Sul tema della povertà, esacerbata dalla crisi pandemica, Orlando ha precisato che "in città nessuno è rimasto senza beni di prima necessità. E questo grazie alla scheda ricaricata che permette l'accesso ai beni alimentari, ma anche per merito delle associazioni. Che hanno sempre garantito un pasto caldo. Il rapporto del Comune con gli enti del terzo settore è intenso, c'è una collaborazione straordinaria e spero che si possa continuare su questa strada".

Il sindaco ha poi spiegato il senso dell’ordinanza che vieta la vendita di alcolici dopo le 18: "Serve a scoraggiare l'assembramento; non è contro gli alcolici. Inoltre, come stabilito dal Tar, è una misura equilibrata in relazione all’andamento dei contagi che non diminuiscono".

© Riproduzione riservata