Prizzi, il consigliere comunale Giuseppe Cannella passa all'Udc

“Un ulteriore segnale di crescita dell’Udc che si muove sul solco profondo della politica, valorizzando il territorio attraverso le migliori risorse umane che la provincia di Palermo rappresenta. L’adesione al partito dell’avvocato Giuseppe Cannella, consigliere comunale di Prizzi, ne è testimonianza a conferma della buona fede dei nostri princìpi e della nostra storia. Il suo è un valore aggiunto al progetto di aggregazione che il partito sta portando avanti”. È quanto afferma il consigliere comunale di Palermo, Elio Ficarra, in riferimento all’adesione all’Udc del consigliere comunale di Prizzi, Giuseppe Cannella.

“Un percorso, dunque, - ha continuato Ficarra - che in questi mesi ho costruito, cosciente delle difficoltà incontrate per il forte e innegabile scollamento che esiste, oggi, tra la politica e i cittadini, ma felice per i risultati ottenuti. Tantissimi sono i soggetti che mostrano ancora passione per la politica, quella che ormai si è persa nei rivoli del populismo”.

“Oggi più che mai - ha concluso l’esponente dell’Udc - il nostro partito diventa calamita e soggetto aggregatore naturale di quanti vogliono che la politica ritorni ad essere quella con la P maiuscola. Nessuna nostalgia per il passato, ma piuttosto un voler rimarcare quella storia moderata di cui andiamo fieri”.

“Non posso che esprimere il mio plauso al consigliere comunale Elio Ficarra, per il proficuo lavoro svolto sul territorio di tessitura politica e rivolgo al consigliere Cannella i mei più sinceri auguri di ben arrivato nell’Udc. Sono certo che l’esperienza umana e quella politica che rappresenta, contribuiranno alla crescita del nostro partito e ciò è ormai confermato dalle tantissime richieste di adesioni che, giornalmente, riceviamo”. È quanto afferma il coordinatore regionale del partito in Sicilia, Decio Terrana.

© Riproduzione riservata