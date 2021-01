Il consigliere comunale di Ficarazzi Gioacchino Martorana fa parte dell'Udc

“La lunga militanza politica sul territorio e l’impegno da anni rivolto al mondo del sociale e sindacale, sono patrimonio indiscusso per un contributo fattivo che, il consigliere comunale Gioacchino Martorana, potrà dare all’Udc nel fitto lavoro che stiamo portando avanti sul territorio della provincia di Palermo”.

È quanto afferma il consigliere comunale di Palermo, Elio Ficarra, in riferimento all’adesione del consigliere comunale di Ficarazzi, Gioacchino Martorana al partito dell’Udc.

“Prosegue, dunque, - continua Ficarra - il lavoro di aggregazione del partito che testimonia la voglia di identificazione in un progetto fatto di idee e di valori. Oggi più di ieri l’Udc diventa catalizzatore per i tanti delusi della politica e non solo per quelli, che ci chiedono di farne parte. Questo è per noi uno stimolo ancora più gratificante, che ci sprona ad andare avanti per far sì che il nostro partito sia sempre più protagonista della scena politica siciliana, così come di quella nazionale”.

“Accogliamo con grande soddisfazione il consigliere Martorana nella famiglia dell’Udc, certi che saprà portare avanti i valori fondanti del nostro partito, ponendo anche attenzione ai tanti problemi che vive il suo territorio. Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada, contribuendo tutti a rafforzare quell’area moderata e cattolica che rimane baricentro della nostra azione politica”. È quanto afferma il coordinatore regionale del partito in Sicilia, Decio Terrana.

