Contagi da Coronavirus in Sicilia, Orlando chiede la zona rossa a Palermo e nelle altre città dell'Isola

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando chiede di istituire la zona rossa in tutti i capoluoghi della Sicilia. Orlando, che è anche il presiedente dell'Anci regionale, non usa mezzi termini: "Siamo di fronte al dilagare dell'epidemia, spinto anche da comportamenti irresponsabili di tanti. Oggi si è registrato un ulteriore aumento dei contagi e, fatto ancor più preoccupante, un indice di positività che sfiora il 20%, con gli ospedali e i pronto soccorso prossimi alla saturazione.

Prima che sia troppo tardi, prima che si contino in Sicilia migliaia di morti, torno a chiedere al Governo nazionale di dichiarare la nostra regione Zona Rossa, individuando le necessarie misure per sostenere economicamente chi sarà inevitabilmente danneggiato".

"In attesa che questo avvenga - continua Orlando -, chiedo al presidente della Regione, Nello Musumeci di provvedere a dichiarare Zone Rosse tutti i capoluoghi, che sono quelli più esposti, come dimostrano i dati di Catania, Messina, Palermo e Siracusa".

© Riproduzione riservata