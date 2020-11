Anello ferroviario, slitta la chiusura dei cantieri nel centro città

Slitta, ancora una volta, la chiusura del cantiere dell'anello ferroviario a Palermo. Ad annunciarlo il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri in visita a piazza Castelnuovo. A porre l'attenzione sugli ulteriori disagi di residenti e commercianti il sindaco Leoluca Orlando. Via Amari, invece, riaprirà giorno 30 novembre.

"Siamo perfettamente coscienti del grande sforzo compiuto in questi mesi per recuperare i tanti, troppi mesi perduti dopo il fallimento della precedente impresa - ha commentato il primo cittadino -, ma comprendiamo anche che ogni ulteriore giorno di ritardo è motivo di preoccupazione per tutti coloro che dal cantiere subiscono un danno. Soprattutto in questo periodo e ancor di più in vista di un periodo festivo che si preannuncia estremamente complicato per il Covid-19, chiediamo ad RFI ed all'impresa un ulteriore sforzo, in quello spirito di collaborazione che ha caratterizzato gli ultimi mesi di contatti e incontri".

"Appena appreso dell'ulteriore ritardo del cantiere dell'anello ferroviario in via Amari e nella zona del Teatro Politeama, l'Amministrazione comunale ha chiesto ad RFI e alla impresa esecutrice di predisporre quanto prima delle soluzioni tecniche che limitino i disagi per i residenti e i danni per i commercianti della zona - hanno aggiunto gli assessori alla Mobilità, Giusto Catania, ed alle Attività Economiche, Leopoldo Piampiano -. Oggi, il vice Ministro Giancarlo Cancelleri ha comunicato che verranno sospese le attività durante le festività natalizie, garantendo il passaggio pedonale all'incrocio con via Ruggero Settimo e sostituendo le barriere del cantiere con degli elementi trasparenti per non creare barriere visive; sono fra gli interventi che proprio l'Amministrazione aveva chiesto durante l'ultima videoconferenza".

