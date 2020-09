Nubifragio a Palermo, Orlando a Conte: "Nessuna notizia sullo stato di calamità"

"Oggi ho chiesto al Governo nazionale e al Governo regionale a che punto sia la valutazione della richiesta dello stato di calamità naturale per l’alluvione del 15 luglio, di cui fino ad oggi non abbiamo avuto notizia". Lo ha detto, su Facebook, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

"Intanto i nostri uffici - ha aggiunto il primo cittadino - stanno contattando le persone che hanno già scritto segnalando danni ad auto, abitazioni ed attività commerciali per chiedere di fornire le informazioni utili a suddividere le somme già messe a disposizione per il risarcimento dei danni. Se non avete avuto ancora la comunicazione dagli uffici abbiate pazienza e comunque tenete conto che le somme della legge regionale 18/2020 sono state previste, ma non ancora erogate al Comune".

La lettera è stata inviata anche al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e, per conoscenza, al Prefetto di Palermo Giuseppe Forlani.

