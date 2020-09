Coronavirus, Salvini: "A Palermo decine di contagi, abbandonata dal Governo"

"Decine di contagiati tra i più di 500 ospiti, quasi tutti immigrati, nelle strutture della "Missione Speranza e Carita” di Biagio Conte, a Palermo. E ci sono tensioni perchè molti di loro pretendono comunque di uscire. Solidarietà alla Sicilia, abbandonata e minacciata da un governo incapace e pericoloso". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

"L'ordinanza del presidente Nello Musumeci che dichiara la Missione Speranza e Carità di Biagio Conte come 'zona rossà dopo gli oltre trenta casi accertati di positività al coronavirus raccoglie il nostro appello lanciato come Lega appena 48 ore fa". Lo ha detto Alessandro Anello, commissario provinciale Lega Palermo. "Con senso di responsabilità e realtà - ha aggiunto - senza allarmismo, abbiamo sollecitato e ottenuto un intervento fermo e deciso all’interno della comunità che accoglie circa 700 senzatetto per scongiurare il dilagare dei contagi nell’interesse primario delle donne e degli uomini della missione, ma anche per l'intera cittadinanza palermitana. Il divieto di accesso e di allontanamento degli ospiti delle quattro strutture di via Decollati, via Archirafi, via Garibaldi e via Cottolengo contribuirà a circoscrivere l’infezione, complice il rifiuto della quasi totalità dei senzatetto, tra cui molti extracomunitari, a farsi condurre al vicino Covid-Hotel San Paolo per la quarantena obbligatoria".

