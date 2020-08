Comune di Palermo, M5s diffida il sindaco sulla riduzione della Tari

Il M5s ha diffida il sindaco e tutta l'amministrazione comunale di Palermo sulla riduzione della Tari.

"Il Movimento 5 stelle ha trasmesso una diffida all’amministrazione comunale ed il sindaco di Palermo per chiedere urgentemente di attivare gli strumenti necessari per la puntuale applicazione dell’articolo 10 - Riduzioni - comma lettera e del 'Regolamento Comunale Tari' approvato del Consiglio Comunale nel 2014. Nello specifico - si legge in una nota firmata dai consiglieri Antonino Randazzo, Concetta Amella e Viviana Lo Monaco - il regolamento prevede delle riduzioni sulla Tari per i cittadini che conferiscono presso le isole ecologiche i rifiuti in forma differenziata".

"E' vergognoso - continua la nota - che questa amministrazione , che continua a dimostrare di non volere fare la raccolta differenziata, disattende quanto previsto dai regolamenti comunali e dopo 20 mesi dalla prima apertura di un ccr (viale dei picciotti) continui a negare il diritto al cittadino virtuoso in tema di raccolta differenziata di ottenere le riduzioni sulla Tari e i premi (come i biglietti Amat) annunciati in pompa magna da mesi".

© Riproduzione riservata