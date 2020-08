Corruzione alla discarica di Bellolampo, Evola: "Norata venga in Consiglio"

"Ho inviato stamattina una nota al Presidente del Consiglio comunale per chiedere la convocazione urgente del presidente di Rap, Giuseppe Norata, alla prima seduta utile di Consiglio comunale. Il consiglio comunale non può apprendere esclusivamente dalla stampa il quadro inquietante che emerge dalle indagini delle forze dell’ordine".

Lo ha detto Barbara Evola, capogruppo di Sinistra Comune in Consiglio Comunale. "Ci sono alcuni aspetti - ha aggiunto - che meritano approfondimenti anche perchè sono troppe le inchieste che coinvolgono dipendenti infedeli e vorremmo capire quella sono le misure organizzative che intende attuare Norata per evitare il ripetersi di questi episodi. La politica non può arrivare dopo la magistratura ed è importante comprendere le ragioni per le quali Ecoambiente Italia continuava ad elargire tangenti ai funzionari della Rap.Non vorremmo che l’azienda imposta dal Presidente Crocetta sia uscita dalla porta principale di Bellolampo, per una esplicita volontà dell’amministrazione comunale, per rientrare dalla finestra. Troppi interrogativi che meritano una risposta formale".

