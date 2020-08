Palermo, in Consiglio passa la mozione contro Ztl e zone blu ma restano in vigore

È stata approvata in Consiglio comunale la mozione per lo stop della Ztl e della zona blu fino al termine dell’emergenza, presentata da Fabrizio Ferrandelli. Entrambe, però, rimangono in vigore: è competenza del sindaco revocare il provvedimento.

"Adesso il sindaco ritiri l’ordinanza", ha scritto in una nota il leader dell’opposizione in Consiglio comunale a Palermo, esprimendo "soddisfazione per il voto e per il dibattito positivo delle diverse sensibilità politiche presenti in consiglio, in primis da Azione e da Italia Viva e Pd. Questo voto si è reso necessario a causa dell’arroganza delle politiche sulla mobilità di alcuni esponenti della Giunta - aggiunge - e per venire incontro alle esigenze di mobilità in sicurezza dei cittadini e per sostenere le realtà commerciali e imprenditoriali situate all’interno della Ztl, già duramente provate e danneggiate dalle chiusure che si sono protratte per oltre 3 mesi, e che sarebbero rimaste ulteriormente isolate per la difficoltà dei cittadini di recarsi in centro".

"In un momento come questo, in cui l'economia siciliana e quella palermitana in particolare, sta attraversando delle enormi difficoltà, la Ztl e le strisce blu darebbero la mazzata finale". Lo dicono i capogruppo del centrodestra al consiglio comunale di Palermo, Igor Gelarda (Lega) , Giulio Tantillo (Forza Italia) , Francesco Scarpinato (Fratelli d’Italia), Sabrina Figuccia (Udc) , Claudio Volante (Diventerà Bellissima) e Marianna Caronia (Gruppo misto). "E se al sindaco e ad alcuni suoi assessori non sta più a cuore questa città - proseguono -, noi che la dovremmo governare. Fra meno di 2 anni vogliamo limitare al massimo i danni causati da questa amministrazione. Ecco perché chiediamo che il provvedimento della Ztl e quello delle strisce blu non parta. Abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario alla presenza del sindaco Orlando per parlare di ciò . Contestualmente abbiamo presentato un ordine del giorno per bloccare questo insano proposito".

"Il Movimento 5 Stelle ha chiesto all’Amministrazione comunale di sospendere la prevista riattivazione della Ztl diurna e notturna almeno per tutto il periodo di chiusura delle scuole". Lo hanno detto i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo, Concetta Amella e Viviana Lo Monaco. "Inoltre - hanno aggiunto - nell’ottica di rilanciare e supportare la ripresa delle attività produttive in città, chiederemo a tutte le forze politiche in Consiglio comunale, subito dopo la discussione sulla Ztl,di affrontare e approvare la delibera sulla Pedonalizzazione e quella che prevede la modifica all’art 5, intervento di crescita del settore commerciale e delle medie strutture.Condividendo le proposte di Confcommercio, abbiamo altresì trasmesso una nota al Sindaco di Palermo per sollecitare l'avvio e la Creazione di un tavolo di concertazione per un piano straordinario per il turismo".

"L'approvazione della mozione contro la Ztl da parte del Consiglio comunale è l’ennesima sonora bocciatura per il duo Orlando-Catania, con il secondo che sempre più impone le proprie scelte ideologiche fuori dalla realtà all’Amministrazione e a tutti i cittadini di Palermo". Lo dice la consigliera comunale Marianna Caronia. "ll Consiglio comunale ha mostrato la propria maturità e indipendenza dall’Amministrazione Orlando, con una maggioranza sempre più inesistente di cui il sindaco si ostina a non prendere atto. Mi aspetto l’immediato provvedimento di sospensione della Ztl da parte dell’assessorato, in assenza del quale - continua la Caronia -i consiglieri dovranno valutare ulteriori passi e, comunque, certamente non potranno non tenere conto al momento di votare la mozione di sfiducia al sindaco già presentata".

Arriva anche la replica del sindaco Leoluca Orlando che difende strenuamente la sua decisione: "Con riferimento al dibattito e al voto del Consiglio comunale, credo utile ricordare che tempi e modalità di riattivazione della ZTL centrale a seguito della fine del lockdown e dell’aumento del traffico nel centro cittadino sono stati dibattuti dalla Giunta comunale, che - conclude - all’unanimità ha adottato i provvedimenti conseguenti".

