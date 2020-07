Cimiteri, la verità di D’Agostino dopo le dimissioni: "Le colpe non sono tutte mie"

Se ne è andato. Ha tenuto la bocca chiusa per due giorni. Ma a un certo punto ha anche dovuto difendersi dagli attacchi più o meno velati di inefficienza che gli sono piovuti addosso. Roberto D’Agostino, ingegnere chimico prestato alla politica, assessore ai Cimiteri ma anche al Bilancio, al Patrimonio e altre deleghe ancora, spiega chiaro e tondo di essersi sentito «delegittimato dal sindaco».

E anzi, aggiunge: «A un certo punto mi sono sentito anche in pericolo. Attorno ai cimiteri gira uno strano mondo - spiega - e quando sei senza protezione e sei solo diventi un bersaglio».

Sollevato, ironico, sciolto, caustico. È come se si fosse tolto un peso. «Sono sicuro che il sindaco saprà fare meglio di me». E aggiunge: «Bisogna dire con onestà che io pago per colpe che non sono esclusivamente mie. Dico solamente che l’emergenza cimiteri era nel programma del sindaco per la rielezione, significa che la città sotto questo profilo soffriva da tempo».

