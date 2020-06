Rifiuti a Palermo, Orlando: "Gravi ritardi per la VII vasca di Bellolampo"

"La nota con cui oggi la Rap ha risposto ancora una volta al Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti sulla vicenda della VII vasca di Bellolampo è disarmante nella sua chiarezza e nella ricostruzione puntuale dei gravissimi ritardi che stanno caratterizzando questo progetto", lo dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

"Ancora una volta, non solo come sindaco di Palermo ma anche come Presidente di Anci Sicilia vista la rilevanza strategica di Bellolampo nel settore dei rifiuti in Sicilia- prosegue -, non posso che sollecitare la Regione ed il nuovo Capo Dipartimento alla massima attenzione".

"Completare al più presto la VII vasca sarà sotto il profilo pratico un modo per ridurre in modo drastico i costi per la Rap, per Palermo e per la stessa Regione e, soprattutto, sarà un segnale importantissimo del ruolo che il Governo regionale intende davvero assegnare all’impiantistica pubblica come valida alternativa al soffocante oligopolio privato", sottolinea il primo cittadino.

