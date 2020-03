Rifiuti, il neo assessore Marino: "Serve chiarezza su settima vasca di Bellolampo"

«Forse abbiamo fatto degli errori ma vorrei capire perché la settima vasca della discarica di Bellolampo non vede ancora la luce. Noi stiamo pagando un dazio enorme rispetto a questi ritardi della Regione». Lo ha detto in conferenza stampa a palazzo delle Aquile il neo assessore ai Rapporti funzionali con Rap del Comune di Palermo Sergio Marino. «La settima vasca non è un nostro problema - ha aggiunto Marino -, non lo è mai stato».

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha presentato i tre nuovi assessori che portano la giunta da 8 a 11 componenti. Due volti nuovi, il giovane Paolo Petralia Camassa e Vincenzo Di Dio, presidente dell’Ordine degli ingegneri, e un ritorno, quello di Sergio Marino.

