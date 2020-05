Palermo, stop alla prenotazione per accedere a quattro ville

Da oggi non sarà più necessario la prenotazione online per accedere in alcune ville di Palermo. Il giardino Pitrè, Villa Benvenuto Cellini di piazza Benvenuto Cellini, Villa del Carabiniere tra la Palazzina Cinese e villa Niscemi e il Centro Diurno Borgo Nuovo di piazza S. Cristina non hanno infatti ricevuto molte prenotazioni in queste settimane.

Condizione questa che ha spinto il Comune a sospendere il sistema. Resta invariata la prenotazione online sul sito https://servizionline.comune.palermo.it in altre ville:

Villa Giulia: via Lincoln; Villa Garibaldi : Piazza Marina; Giardino della Zisa: via Guglielmo il Buono; Villa Niscemi: Piazza Niscemi; Villa Trabia: via Salinas; Giardino Inglese: Via Libertà; Roseto/Giardino Rosa Balistreri: via Brigata Verona. Parco Uditore in piazzale Einstein

L'ingresso come sempre avverrà per fasce orarie tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, con la modalità di prenotazione "oggi per domani", per un massimo di cinque persone compresi gli adulti o gli accompagnatori. Sono considerate adulte le persone oltre i sedici anni di età, mentre per le persone con disabilità non esiste alcuna limitazione di età: dalle 9 alle 10,30, dalle 11.00 alle 13, dalle 14.00 alle 15,30 e dalle 16.00 alle 18.00.

